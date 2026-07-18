/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ மீண்டும் அங்கன்வாடியை திறக்கக்கோரி போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:12 AM
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ஓமலுார்: ஓமலுார், சிக்கம்பட்டி, காமராஜர் நகரில் வாடகை கட்டடத்தில் அங்கன்வாடி மையம் செயல்பட்-டது. சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன், அம்மையம் மூடப்பட்டு, அங்கிருந்த பொருட்கள், பெரமெச்சூர் அங்கன்வாடிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன. தற்-போது வரை, காமராஜர் நகர் அங்கன்வாடி திறக்-கப்படவில்லை. அங்கிருந்த குழந்தைகள் சிலர், சிக்கம்பட்டி பஸ் ஸ்டாப்பில் உள்ள அங்கன்வா-டிக்கு சென்று வருகின்றனர்.
இதனால் மூடப்பட்ட அங்கன்வாடியை திறக்கக்கோரி, அந்த மையம் முன் நேற்று, மக்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.இதுகுறித்து சிக்கம்பட்டி அங்கன்வாடி மைய மேற்பார்வையாளர் விஜயாவிடம் கேட்ட போது, ''அங்கீகாரம் இல்லாததால் மையம் மூடப்பட்டது. அங்கு புதிதாக தொடங்க,
அரசுக்கு அனுமதி கோரி கடிதம் வைக்கப்
பட்டுள்ளது,'' என்றார்.