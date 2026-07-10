தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ மாற்றுத்திறன் மாணவருக்கு உபகரணங்கள் வழங்கல்

மாற்றுத்திறன் மாணவருக்கு உபகரணங்கள் வழங்கல்

மாற்றுத்திறன் மாணவருக்கு உபகரணங்கள் வழங்கல்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:12 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:12 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கெங்கவல்லி:கெங்கவல்லி வட்டார வள மையத்தில் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது.

வட்டார கல்வி அலுவலர் அலெக்சாண்டர் தலைமை வகித்தார். அதில், 17 பேருக்கு வீல் சேர்கள், சிறு குழந்தைகள் நடை பயில உதவும் உபகரணங்கள், கற்றல் உபகரணங்கள் அடங்கிய பெட்டிகள், 'ஸ்கிப்பிங்' கயிறுகள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன. வட்டார வளமைய மேற்பார்வையாளர் பன்னீர்செல்வம், இயன்முறை மருத்துவர் கவுரிகாஞ்சனா, சிறப்பு பயிற்றுனர்கள், ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us