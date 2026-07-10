/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ மாற்றுத்திறன் மாணவருக்கு உபகரணங்கள் வழங்கல்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:12 AM
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கெங்கவல்லி:கெங்கவல்லி
வட்டார வள மையத்தில் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு உபகரணங்கள்
வழங்கும் நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது.
வட்டார கல்வி அலுவலர்
அலெக்சாண்டர் தலைமை வகித்தார். அதில், 17 பேருக்கு வீல் சேர்கள், சிறு
குழந்தைகள் நடை பயில உதவும் உபகரணங்கள், கற்றல் உபகரணங்கள் அடங்கிய
பெட்டிகள், 'ஸ்கிப்பிங்' கயிறுகள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன.
வட்டார வளமைய மேற்பார்வையாளர் பன்னீர்செல்வம், இயன்முறை
மருத்துவர் கவுரிகாஞ்சனா, சிறப்பு பயிற்றுனர்கள், ஆசிரியர்கள்
பங்கேற்றனர்.