/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/தரமான நெல் விதை தேர்வு மாணவியர் விழிப்புணர்வு
ADDED : நவ 20, 2026 01:17 AM
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பனமரத்துப்பட்டி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பையூரில் உள்ள தோட்டக்கலை கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில், பி.எஸ்சி., 4ம் ஆண்டு படிக்கும் மாணவியர், கிராம வேளாண் பணி அனுபவ பயிற்சிக்கு, சேலம் மாவட்டம் சந்தியூர் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் தங்கியுள்ளனர்.
அவர்கள் நேற்று, திப்பம்பட்டியில் ஒரு விவசாயி தோட்டத்தில், முட்டை மிதக்கும் முறையில் தரமான நெல் விதை தேர்வு செய்யும் விதம் குறித்து நேரடி செயல் விளக்கம் அளித்தனர்.உப்பு கரைசல் நீரில் மிதக்கும் தரமற்ற மற்றும் பதர் விதைகளை நீக்கி அடியில் தங்கும் தரமான, கனமான விதைகளை தேர்வு செய்யும் முறையையும், விவசாயிகளுக்கு விளக்கினர்.
விதை தேர்வின் முக்கியத்துவம், தரமான விதைகளை பயன்படுத்துவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.