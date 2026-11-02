செந்தில் பப்ளிக் பள்ளியில் 'ராபெல் - 26' கலைவிழா

UPDATED : நவ 02, 2026 03:05 AM
ADDED : நவ 02, 2026 02:03 AM
சேலம்: சேலம் செந்தில் பப்ளிக் பள்ளியில், முதல், இரண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு, 'ராபெல் - 26' கலைவிழா நடந்தது. 60 சதவீத மாணவர்கள், கலைத்திறனை வெளிப்படுத்தினர்.
சிறப்பு விருந்தினரான, சேலம் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர் ஸ்ரீமுரளி, மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கினார்.தொடர்ந்து குழந்தைகளை பாதுகாப்பாக வளர்ப்பதில் பெற்றோரின் பொறுப்பு; குழந்தைகளின் மொபைல் போன் பயன்பாட்டு நேரத்தை குறைப்பதன் அவசியம்; அதிக நேரம் மொபைல் திரையை பார்ப்பதால் குழந்தைகளின் உடல்நலம், கவனம், கற்றல் மற்றும் பழக்கவழக்கங்களில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் குறித்து பேசினார்.
பள்ளி தாளாளர் தீப்தி, ஒவ்வொரு குழந்தையின் தனித்திறன், விருப்பத்தை புரிந்து கொண்டு, ஊக்கத்துடனும் வளர்க்க வேண்டிய அவசியத்தை வலியுறுத்தினார். மேலும் மாணவர்கள், இந்திய ராணுவத்தின் வீரம், தியாகம், தேசப்பற்று, நாட்டுக்கு வீரர்கள் ஆற்றும் அரும்
பணிகளை போற்றும்படி, பல்வேறு கலைநிகழ்ச்சிகளை வழங்கினர்.
இதில் பள்ளி தலைவர் செந்தில் கந்த
சாமி, துணைத்தலைவர் மணி
மேகலை, செயலர் தனசேகர், முதன்மை முதல்வர் சீனிவாசன், முதல்வர் மனோகரன், துணை முதல்வர் நளினி, நிர்வாக அலுவலர் பிரவீன்குமார், முதல், இரண்டாம் வகுப்புகளின் கல்வி ஒருங்கிணைப்பாளர்களான இளவரசி, யாமினி உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.