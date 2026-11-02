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ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்க ரயில்வே ஓய்வூதியதாரருக்கு முகாம்
ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்க ரயில்வே ஓய்வூதியதாரருக்கு முகாம்
ADDED : நவ 02, 2026 02:10 AM
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சேலம்: ரயில்வே ஓய்வூதியதாரர்கள், குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள், 'ஜீவன் பிரமான்' இணையதளம் மூலம் ஆயுள் சான்றிதழை எளிதாக, 'டிஜிட்டல்' முறையில் சமர்ப்பிக்க வசதியாக, சேலம் கோட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் முகாம்கள் நடக்க உள்ளன.
அதன்படி நவம்பர் முழுதும், அனைத்து வேலை நாட்களிலும் காலை, 10:00 முதல், மாலை, 5:00 மணி வரை, சேலம் கோட்ட அலுவலகத்தில் உள்ள, 'பாஸ்' பிரிவில் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பதற்கான கூடுதல் சிறப்பு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ரயில்வே ஓய்வூதியதாரர்கள், குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்த வசதியை பயன்படுத்தி, ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கலாம் என, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.