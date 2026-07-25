மண் அள்ள அனுமதி ரத்து செய்ய பரிந்துரை

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:17 AM
ஆத்துார்; ஆத்துார், மஞ்சினி ஊராட்சி மாமரத்துக்குட்-டையில் வண்டல் மண் எடுக்க, சில மாதங்க-ளுக்கு முன், ஊரக வளர்ச்சி, வருவாய்த்துறை சார்பில் அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
ஆனால் அனுமதித்த அளவை விட, அதிகமாக பள்ளம் தோண்டி மண் கடத்துவதால், வருவாய், கனிம வளம், ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவ-லர்கள் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மக்கள், ஆத்துார் ஆர்.டி.ஓ., தமிழ்மணியிடம் புகார் கூறினர். தொடர்ந்து ஆத்துார் தாசில்தார் பாலாஜி ஆய்வு செய்தார்.
இதுகுறித்து பாலாஜி கூறியதாவது: மாமரத்துக்குட்டை, செங்குட்டை, துலுக்-கனுார், ஈச்சம் பட்டி ஆகிய ஏரிகள் மற்றும் குட்-டைகளில் வண்டல் மண் அள்ளப்பட்டு, தற்போது கிராவல் மண் மட்டும் உள்ளது. அந்த, 4 ஏரி
களிலும் மண் எடுப்பதற்கான அனுமதியை ரத்து செய்ய, கலெக்டருக்கு ஜூலை, 23ல்(நேற்று முன்தினம்) அறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.