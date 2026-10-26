பாசன நீர் திறப்பு குறைப்பு

ADDED : அக் 11, 2026 04:41 AM
மேட்டூர்:மேட்டூர் அணை டெல்டா பாசன நீர் திறப்பு நேற்று மாலை வினாடிக்கு, 12,000 கனஅடியாக குறைக்கப்பட்டது.
சேலம் மாவட்டம், மேட்டூர் அணையின் மொத்த நீர்மட்டம், 120 அடி. கடந்த செப்.,6ல் அணை நீர்மட்டம், 92.39 அடியாக இருந்தது. அணையில் இருந்து வினாடிக்கு, 7,000 கனஅடியாக இருந்த டெல்டா நீர்
திறப்பு, செப்.,6ல், 10,000 கனஅடியாகவும், மறுநாள், 12,000 கனஅடியாகவும், 30ல், 15,000 கனஅடியாகவும் அதிகரிக்கப்பட்டது. காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதி
யில் மழையில்லாததால் அணை நீர்வரத்து வெகுவாக சரிந்தது.
இதனால் வினாடிக்கு, 15,000 கனஅடியாக இருந்த டெல்டா நீர்
திறப்பு நேற்று மாலை, 6:00 மணிக்கு, 12,000 கனஅடியாக குறைக்கப்பட்டது. நேற்று மாலை அணை நீர்மட்டம், 64.28 அடியாகவும், நீர் இருப்பு, 27.97 டி.எம்.சி.,யாகவும் இருந்தது. கடந்த, 35 நாட்களில் அணை நீர்மட்டம், 28.11 அடியும், நீர்இருப்பு, 27.45 டி.எம்.சி.,யும் குறைந்துள்ளது.