மண்டல துணை பி.டி.ஓ.,க்கள் சிறப்பு அலுவலர்களாக நியமனம்
மண்டல துணை பி.டி.ஓ.,க்கள் சிறப்பு அலுவலர்களாக நியமனம்
ADDED : அக் 23, 2026 05:30 AM
நமது நிருபர்
தமிழகத்தில், 2024 டிசம்பரில், கிராம ஊராட்சி தலைவர்களின் பதவிக்காலம் நிறைவடைந்தது. 2025 ஜனவரி முதல், பி.டி.ஓ.,(கிராம ஊராட்சி) தனி அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டார். அவர் கட்டுப்-பாடில், 5 ஊராட்சிக்கு, ஒரு மண்டல துணை பி.டி.ஓ., நியமிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் அளிக்கும் அறிக்கைப்படி, பி.டி.ஓ.,க்கள், ஊராட்சி நிர்வாக பணி, பட்டியல் தொகை அனுமதித்தல் உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொண்டனர். இதனால் ஒன்றிய அதிகாரம், பி.டி.ஓ.,விடம் இருந்தது. இந்நி-லையில் தனி அலுவலர் பதவி காலத்தை, 2027 ஏப்., 19 வரை நீட்டித்து, தமிழக அரசு உத்தரவிட்-டது.
அதில் கூறியிருப்பதாவது:
தமிழகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட, 93 ஊராட்சி, 9 ஒன்றியங்களை தவிர்த்து, மற்ற ஊராட்சி, ஒன்றியங்கள், மாவட்ட ஊராட்சிக-ளுக்கு, 2026 அக்., 20 முதல், 2027 ஏப்., 19 வரை, சிறப்பு அலுவலர்கள் நியமிக்கப்படுகின்றனர். ஒன்றியத்தில் உள்ள மண்டல துணை பி.டி.ஓ.,க்கள், ஊராட்சிகளின் சிறப்பு அலுவலர்க-ளாக நியமிக்கப்படுகின்றனர். ஒன்றியங்களுக்கு, ஊரக வளர்ச்சி உதவி இயக்குனர் சிறப்பு அலுவ-லராக நிமிக்கப்படுகிறார். மாவட்ட ஊராட்சிக-ளுக்கு, ஊரக வளர்ச்சி முகமை கூடுதல் இயக்-குனர், கூடுதல் கலெக்டர், இணை இயக்குனர், திட்ட இயக்குனர்கள், சிறப்பு அலுவலராக நிய-மிக்கப்படுகிறார்.
தேர்தல் நடத்தாதது ஏன்?
நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடன், 46 ஊராட்-சிகள் இணைக்கும் பணி; விரிவாக்கப்பட்ட நகர்புற எல்லைகளை அறிவிக்கும் பணி; புதிதாக உரு-வாக்கப்பட்ட, 9 ஒன்றியங்கள், 93 ஊராட்சி நிர்வாக பணிகள்; 23 மாவட்டங்களில் தொகுதி வரையறை மற்றம் இட ஒதுக்கீடு தொடர்பான பணிகளை மேற்கொள்ளுதல்; தொகுதி வரையறை மற்றும் இடஒதுக்கீடு பணிகள் முடிவடையாமல், ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த முடியாத நிலை; வார்டு வரையறையில் பட்டியலினத்தவர், பழங்-குடியினர் மற்றும் பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு ஆகிய பணிகளை முடிக்க வேண்டியுள்ளது. இதனால் உள்ளாட்சி தேர்தலை உடனே நடத்த இயலாத சூழல் உள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
குளறுபடிக்கு வாய்ப்பு
மண்டல துணை பி.டி.ஓ., சிறப்பு அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டதால், பி.டி.ஓ.,க்கள் அதிகாரம் பறிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, பி.டி.ஓ.,க்கள் கூறியதாவது:
இதில் நடைமுறை சிக்கல் உள்ளது. ஆன்-லைனில், டி.என்.பாஸ் மூலம் செலவின பட்-டியல் தொகை விடுவிக்கப்படுகிறது. ஊராட்சி செயலர் பட்டியல் தொகை தயாரிப்பார். அதை மண்டல துணை பி.டி.ஓ., சரிபார்த்த பின், தனி அலுவலராக இருந்த, எங்களிடம் வரும். நாங்கள் சரிபார்த்து, குளறுபடி, தவறு இருந்தால், அதையும் சரிபார்த்த பின் பட்டியல் தொகை அனுமதிப்போம். பின் ஆன்லைன் மூலம் பட்-டியல் தொகை வழங்கப்படும். இதன்மூலம் ஊராட்சி செலவினங்கள் கட்டுக்குள் இருந்-தன.தற்போதைய உத்தரவுப்படி ஊராட்சி செயலர், மண்டல துணை பி.டி.ஓ., மட்டும், பட்டியல் தொகை, 'பாஸ்' பண்ண வேண்டியிருக்கும். பி.டி.ஓ.,க்களின் கண்காணிப்பு, கட்டுப்பாடு இல்-லாததால், குளறுபடி நடக்க வாய்ப்புள்ளது. மண்-டல துணை, பி.டி.ஓ.,க்களுக்கு, 3 லட்சம் ரூபாய் வரை, பட்டியல் தொகை அனுமதிக்க முடியும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.