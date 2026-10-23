ஆலை ஊழியர் உடலை சாலையில் வைத்து உறவினர்கள் மறியல்

ADDED : அக் 22, 2026 01:27 AM
மேட்டூர்: மேச்சேரி அடுத்த தெத்தி கிரிப்பட்டியை சேர்ந்தவர் காண்டீபன், 43. பொட்டனேரி தனியார் ஆலையில் ஒப்பந்த நிறுவனத்தில் வேலை செய்தார். இவருக்கு மனைவி சங்கீதா, 33, மகன் முகிலன், 10, மகள் ரக்ஷிதா, 6, உள்ளனர்.
நேற்று காலை, ஆலை வளாகத்துக்கு சென்ற காண்டீபன் மயங்கி விழுந்தார். சக ஊழியர்கள், அவரை மேட்டூர் அரசு மருத்துவ-மனைக்கு கொண்டு சென்றபோது, அவர் இறந்தது தெரியவந்தது. உடற்கூராய்வு செய்து, மாலை, 6:45 மணிக்கு உடல் வீட்டுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. அவரது உறவினர்கள் உள்ளிட்ட மக்கள், உடலை இறக்கி, மேட்டூர் - தொப்பூர் நெடுஞ்சாலையில் வைத்து, மறியலில் ஈடு-பட்டனர். 'ஆலை நிர்வாகம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். அது-வரை உடலை எடுக்க மாட்டோம்' எனக்கூறினர். நெடுஞ்சாலை இருபுறமும் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்றன. தர்மபுரி மார்க்கத்தில் செல்லும் வாகனங்கள், ஓமலுார் வழியே திருப்பி விடப்பட்டன. சேலம் எஸ்.பி., குத்தாலிங்கம், மேட்டூர் டி.எஸ்.பி., சண்முகசுந்தரம், இரவு, 8:45 மணிக்கு வந்து பேச்சு நடத்தினர்.
அப்போதும், 'நிவாரணம் அறிவித்தால் மட்டுமே மறியலை கைவிடுவோம்' எனக்கூறினர். பாதுகாப்புக்கு சென்ற போலீசார், காண்டீபன் உடலை ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி, சேலம் அரசு மருத்து-வமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். இதையடுத்து மறியலை கைவிட்டனர். 2 மணி நேரத்துக்கு மேல் போக்கு
வரத்து பாதிக்கப்பட்டு, வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்கு ஆளாகினர்.