மாணவரை உடனே சிகிச்சைக்கு அழைத்துச்செல்லாத பள்ளி ஆசிரியர்களை கண்டித்து உறவினர்கள் முற்றுகை
மாணவரை உடனே சிகிச்சைக்கு அழைத்துச்செல்லாத பள்ளி ஆசிரியர்களை கண்டித்து உறவினர்கள் முற்றுகை
UPDATED : அக் 24, 2026 04:05 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:48 AM
ஆத்துார்: சேலம் மாவட்டம் ஆத்துார், காட்டுக்கோட்டையை சேர்ந்தவர் தரணிஷ், 15. அதே ஊரில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில், 10ம் வகுப்பு படிக்கிறார். நேற்று முன்தினம் பள்ளியில் சக மாணவர்களுடன் கபடி விளையாடியபோது தடுமாறி விழுந்ததில், தரணிஷூக்கு கால் முறிவு ஏற்பட்டது. இதை அறிந்த அவரது பெற்றோர், உறவினர்கள், மாணவரை மீட்டு, ஆத்துாரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
தொடர்ந்து, நேற்று காலை, 10:30 மணிக்கு, மாணவரின் உறவினர்கள், த.வெ.க., தகவல் தொழில்நுட்ப அணி ஒன்றிய அமைப்பாளர் கவியரசன், தி.மு.க., விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணி ஒன்றிய அமைப்பாளர் சண்முகம் உள்பட பலர், பள்ளியை முற்றுகையிட்டனர்.
அப்போது, 'மாணவரை, ஆசிரியர்கள், மருத்துவ சிகிச்சைக்கு உரிய நேரத்தில் அழைத்துச்செல்லவில்லை' என குற்றம்சாட்டினர். ஆசிரியர்கள் பேச்சு நடத்தியபோதும் பலனில்லை. தொடர்ந்து, 'மாவட்ட கல்வி அலுவலர், முதன்மை கல்வி அலுவலரை சந்தித்து புகார் அளிக்கப்படும்' எனக்கூறி அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.
இதுகுறித்து சேலம் முதன்மை கல்வி அலுவலர் எல்லப்பனிடம் கேட்டபோது, ''இதுகுறித்து விசாரிக்கப்படும்,'' என்றார்.