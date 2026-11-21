ADDED : நவ 21, 2026 04:45 AM
ஆத்துார்; ஆத்துார், பழனியாபுரியை சேர்ந்தவர் பன்னீர்செல்வம். இவர், 2024ல், பழனியாபுரியில் கோவில் தேர் வழிப்பாதையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றக்கோரி, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். 2026 ஜனவரியில், நீதிமன்றம் ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற உத்தரவிட்டது. ஆனாலும் நடவடிக்கை இல்லாததால், பன்னீர்செல்வம் மேல் முறையீடு செய்தார்.
இந்நிலையில் நேற்று, பெத்தநாயக்கன்பாளையம் தாசில்தார் ஜெயலட்சுமி தலைமையில் வருவாய்த் துறையினர், ஆத்துார் டவுன் போலீசார், தீயணைப்பு வீரர்கள் உதவியுடன், ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது முருகேசன் என்பவர் வீட்டின் முன் ெஷட், படியை அகற்ற, அவரது குடும்பத்தினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தற்கொலை செய்வதாக கூறினர். அவர்களை, போலீசார், தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்டு, உரிய அறிவுரை கூறினர். பின் அந்த கட்டடங்கள் அகற்றப்பட்டன. தொடர்ந்து, ராயர் உள்பட, 3 வீடுகளின் முன்புற பகுதியில் இருந்த ஆக்கிரமிப்புகளும் அகற்றப்பட்டன.கடைகள் அகற்றம்
நவப்பட்டி ஊராட்சி காவேரி கிராஸில், மேட்டூர் - பவானி நெடுஞ் சாலையை ஆக்கிரமித்து, மயில்சாமி, 54 என்பவர் தையல் கடையும், பூங்கொடி, 48, என்பவர் டீக் கடையும் வைத்திருந்தனர். அவர்கள் ஆக்கிரமிப்பை அகற்றிக்கொள்ள அறிவுறுத்தி, கடந்த மாதம், 21ல் வருவாய்த்துறை சார்பில் நோட்டீஸ் கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் அகற்றிக்கொள்ளவில்லை. இதனால் நேற்று, மேட்டூர் தாசில்தார் செந்தில்குமார் உள்ளிட்ட வருவாய்த்துறையினர், போலீஸ் பாதுகாப்புடன் இரு ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை, பொக்லைன் மூலம் இடித்து அகற்றினர்.