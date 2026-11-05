'இடைநிலை சுகாதார பணியாளரை நீக்கணும்'

ADDED : நவ 04, 2026 06:21 AM
சேலம்:தமிழ்நாடு அரசு கிராம, பகுதி மற்றும் சமுதாய சுகாதார செவிலியர் கூட்டமைப்பு சார்பில், சேலம், பழைய நாட்டாண்மை கழக கட்டட வளாகத்தில், ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாநில பொதுச்செயலர் ராமாயி தலைமை வகித்து பேசியதாவது:
சுகாதார செவிலியர்கள் செய்து வரும் தாய் சேய் நலப்பணி உள்பட பல்வேறு பணிகளை செய்து வருவதாக தவறான தகவல்களை, இடைநிலை சுகாதார பணியாளர்கள், சமூக ஊடகங்களில் பதிவு செய்துள்ளனர்.
செய்யாத வேலையை செய்ததாக பதிவிடும், இடைநிலை சுகாதார பணியாளர்களை பணி நீக்க வேண்டும். பாலின பாகு
பாடற்ற முறையில் பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும். சமுதாய சுகாதார செவிலியருக்கு தாய் சேய் நல அலுவலர் பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும் உள்பட, 9 கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கிறது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
ஒருங்கிணைப்பாளர் உமா மகேஸ்வரி, மாவட்ட தலைவர்கள் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள்
பங்கேற்றனர்.