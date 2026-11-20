விமான நிலைய விரிவாக்கத்துக்கு கையகப்படுத்திய நிலம் தற்போதைய மதிப்புடன் கூடுதல் நிதி வழங்க கோரிக்கை
விமான நிலைய விரிவாக்கத்துக்கு கையகப்படுத்திய நிலம் தற்போதைய மதிப்புடன் கூடுதல் நிதி வழங்க கோரிக்கை
ADDED : நவ 20, 2026 01:16 AM
ஓமலுார்: விமான நிலைய விரிவாக்கத்துக்கு கையகப்படுத்திய நிலத்துக்கு தற்போதைய மதிப்புடன் கூடுதல் நிதி வழங்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
சேலம் விமான நிலைய விரிவாக்கத்துக்கு காமலாபுரம், பொட்டியபுரம், சிக்கனம்பட்டி, தும்பிப்பாடி பகுதிகளில், 571 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தும் பணியை வருவாய்த்துறையினர் தொடங்கியபோது, 4 கிராம மக்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.ஒருவழியாக அதிகாரிகள் பேசி, 'ஏரியல் சர்வே' நடத்தி, கையகப்படுத்தப்பட்ட நில விபரங்களை அரசுக்கு அனுப்பினர். அதேநேரம், 2009 முதல், அந்த நிலத்தை யாருக்கும் விற்கவோ, பட்டா மாற்றவோ முடியாதபடி, வருவாய்த்துறையினர் தடை விதித்தனர்.
தொடர்ந்து நிலத்துக்கு இழப்பீடு வழங்க, தமிழக அரசு, 2025 நவ., 28ல், 364 கோடி ரூபாயை, முதல்கட்டமாக ஒதுக்கியது. தொடர்ந்து தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட, விரிவாக்க பணி கிடப்பில் போடப்பட்டது.
இந்நிலையில் கடந்த வாரம், விமான நிலைய விரிவாக்கம் நடக்கும் பகுதிகளை சேர்ந்த கலெக்டர்கள், விமான நிலைய இயக்குனர்கள், நில எடுப்பு தாசில்தார்கள் ஆகியோருக்கு, வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம், வருவாய்த்துறை கூடுதல் தலைமை செயலருடன் கூட்டம் நடந்தது. அதிலும் சேலம் விமான நிலைய விரிவாக்கத்துக்கு கையகப்படுத்தப்பட்ட நில உரிமையாளர்கள், தற்போதைய நில வழிகாட்டி மதிப்புடன், கூடுதல் தொகை வழங்க கோருவதாக, செயலருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இதன்படி விரிவாக்கப்பணியில் மீண்டும் சுணக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
விமான நிலைய விரிவாக்கத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் சுகுமார், 36, கூறுகையில், ''தற்போதைய மார்க்கெட் விலையை விட கூடுதல் நிதி ஒதுக்க வேண்டும். நில உரிமையாளர்கள், மகன், மகள் பெயர்களில் பட்டா மாறுதல் செய்ய வருவாய்த்துறை அனுமதி வழங்க வேண்டும். இதனால் பல குடும்பத்தினர் பல ஆண்டாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்,'' என்றார்.