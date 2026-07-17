/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ ஏரிகளில் உபரிநீர் நிரப்ப கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:23 AM
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மேட்டூர்: தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம், மேச்சேரி ஒன்றிய, 11வது மாநாடு, கோல்காரனுாரில் நேற்று நடந்தது. ஒன்றிய தலைவர் மாது தலைமை வகித்தார்.
அதில், விவசாயிகள் பயிர் கடனை முழுமையாக, த.வெ.க., அரசு தள்ளுபடி செய்தல்; ஒன்றிய அனைத்து ஏரிகளிலும் காவிரி - சரபங்கா உபரி நீரை நிரப்புதல்; எறகுண்டப்பட்டி ஏரிகளை துார்வாரி பராமரித்தல்; மேச்சேரி டவுன் பஞ்சாயத்து, ஒன்றி-யத்தில், ஒருநாள் விட்டு ஒரு நாள் சீரான குடிநீர் வினியோகித்தல் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்-டன.தொடர்ந்து, 19 பேர் கொண்ட நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யப்-பட்டு, மாவட்ட செயலர் ராமமூர்த்தி அறிமுகப்படுத்தினார். ஒன்-றிய துணை தலைவர் ரத்தினவேல், துணை செயலர் புஷ்பா உள்-பட பலர் பங்கேற்றனர்.