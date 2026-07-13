/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ தொழிலாளியை தாக்கிய மேலும் ஒருவருக்கு 'காப்பு'
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:15 AM
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சேலம்,: சேலம், கிச்சிப்பாளையம், பச்சப்பட்டி விளையாட்டு மாரி-யம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன், 32. இவர் ஈரோடில் தங்கி, 'வெல்டிங்' வேலை செய்கிறார். கடந்த மே, 14ல், சேலம் வந்த இவர், பச்சப்பட்டி, அம்பேத்கர் சிலை அருகே நின்றிருந்தார்.
அப்போது, 3 பேர் பேச்சு கொடுத்ததில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அதில் மரக்கட்டையால் தாக்கிவிட்டு தப்பினர். பாதிக்கப்பட்ட மணிகண்டன் புகார்படி, கிச்சிப்பா-ளையம் போலீசார் வழக்குபதிந்து, அதே பகுதியை சேர்ந்த ரவு-டிகள் விக்ரம், 22, தினேஷ், 23, ஆகியோரை கைது செய்தனர். அந்த வழக்கில் தொடர்புடைய, அம்மாபேட்டை, வித்யா நகரை சேர்ந்த மவுலீஸ்வரன், 23, என்பவரை நேற்று, போலீசார் கைது செய்தனர்.