/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/பஸ் கண்ணாடி உடைக்க திட்டமிட்ட ரவுடிக்கு 'காப்பு'
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:18 AM
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மேட்டூர்: மேட்டூர் போலீசார் நேற்று காலை, அங்குள்ள பூங்கா அருகே ரோந்து சென்றனர். அப்போது மேட்டூர், 4 ரோடு, ஸ்டேட் வங்கி குடியிருப்பை சேர்ந்த ரவுடி மூர்த்தி, 35, என்பவர் இரு பஸ்களின் கண்ணாடிகளை உடைத்தால்தான், மக்கள் நம்மை பார்த்து பயப்ப-டுவார்கள் என பேசியுள்ளார்.
இதைக்கேட்ட போலீசார், மூர்த்தியை எச்சரித்தனர். எனினும், தொடர்ந்து பேசியதால் அவர் மீது வழக்குப்பதிந்து கைது செய்-தனர். அவர் மீது ஏற்கனவே மேட்டூர், கொளத்துார் போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில், 9 வழக்குகள் உள்ளன.