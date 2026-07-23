ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர்கள் தர்ணா

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:57 AM
சேலம்; சேலம் மாநகராட்சி அலுவலகம் முன், நேற்று திடீரென ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் தர்ணா போராட்டம் நடத்தினர்.
சேலம் மாநகராட்சி பொறியியல் பிரிவு அடிப்-படை பணியாளர்கள் நலச்சங்கத்தை சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள், 30க்கும் மேற்பட்டோர் நேற்று சங்கத்தலைவர் லட்சுமணன் தலை-மையில், மாநகராட்சி அலுவலகம் வந்தனர். பின்னர் நுழைவாயில் அருகில் அமர்ந்து, தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.இதுகுறித்து அவர்கள் கூறியதாவது:
மாநகராட்சியில் பொறியியல் பிரிவு அடிப்படை பணியாளர்களாக, 30 ஆண்டுகள் வரை பணி-யாற்றி ஓய்வு பெற்ற, 473 பேருக்கு மாநகராட்சி நிர்வாகம் இதுவரை ஓய்வூதியம் வழங்க-வில்லை. தொகுப்பூதிய பணியாளர்களான எங்-களை, 2001ல், பணி நிரந்தரம் செய்வதற்கு பதில், 2006ல் பணிநிரந்தரம் செய்தனர். இதனால் ஏற்-பட்ட குழப்பத்தில் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படாமல் உள்ளது. பணி ஓய்வு பெற்றவர்களில், 63 பேர் இறந்துவிட்டனர். எனவே உடனடியாக எங்க-ளுக்கு ஓய்வூதியம் அளிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினர்.
இதுகுறித்து போலீசார் மற்றும் மாநகராட்சி அலு-வலர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சமாதானப்ப-டுத்தி அனுப்பி வைத்தனர்.