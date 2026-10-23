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மொபட் மீது கார் மோதல் ஓய்வு ரயில்வே ஊழியர் பலி

மொபட் மீது கார் மோதல் ஓய்வு ரயில்வே ஊழியர் பலி

ADDED : செப் 26, 2026 05:35 AM

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ADDED : செப் 26, 2026 05:35 AM

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ஓமலுார்; காடையாம்பட்டி, கணவாய்புதுாரை சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன், 61. ஓய்வு பெற்ற ரயில்வே ஊழிய-ரான இவர் நேற்று முன்தினம் காய்கறி வாங்க, 'ஸ்கூட்டி' மொபட்டில் ஹெல்மெட் அணியாமல் புறப்பட்டார்.

மாலை, 6:30 மணிக்கு, கணவாய்-புதுார் வெல்டிங் பட்டறை அருகே சென்றபோது, 'பிரீசர்' கார், மொபட் பின்புறம் மோதியது. இதில் படுகாயம் அடைந்த ராஜேந்திரனை, மக்கள் மீட்டு சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். நேற்று அதிகாலை, அவர் உயிரிழந்தார். மனைவி கோவிந்தமாள் புகார்படி, தீவட்டிப்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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