வருவாய்த்துறை சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்

UPDATED : அக் 30, 2026 04:11 AM
ADDED : அக் 30, 2026 01:13 AM
ஓமலுார்: வருவாய்த்துறை சங்கம் சார்பில், ஓமலுார் தாலுகா அலுவலகத்தில், நேற்று மாலை, 6:00 மணிக்கு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
தாசில்தார் ராஜ்குமார் தலைமை வகித்தார்.அதில், 2026 தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்ட அனைத்து நிலை அலுவலர்களுக்கு காலம் தாழ்த்தாமல் மதிப்பூதியம் வழங்குதல்; எஸ்.ஐ.ஆர்., பணியில் ஈடுபட்ட அலுவலர்களுக்கு ஒரு மாத ஊதியத்தை மதிப்பூதியமாக வழங்குதல் என்பன உள்பட, 10 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பினர்.
காடையாம்பட்டி தாலுகா அலுவலகத்தில், சேலம் மாவட்ட இணை செயலர் ரமேஷ் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
அதேபோல் தமிழ்நாடு வருவாய்த்துறை அலுவலர் சங்கம் சார்பில் தலைவாசல் தாலுகா அலுவலகம் முன், தாசில்தார் காத்தமுத்து தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. அதில் பழைய ஓய்வூதியம் செயல்படுத்தல் உள்பட, 10 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர். வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
ஆத்துாரில், வட்டக்கிளை தலைவர் நாகராஜ் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.