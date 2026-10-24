கோவிலை திறந்ததால் 2 தரப்பினர் வாக்குவாதம் மீண்டும் பூட்டுப்போட்ட வருவாய்த்துறையினர்
கோவிலை திறந்ததால் 2 தரப்பினர் வாக்குவாதம் மீண்டும் பூட்டுப்போட்ட வருவாய்த்துறையினர்
ADDED : அக் 23, 2026 05:13 AM
ஆத்துார்: சேலம் மாவட்டம் ஆத்துார், ராமநாயக்கன்பா-ளையத்தில் உள்ள பெரிய நாயகி, அங்காள பர-மேஸ்வரி அம்மன் கோவிலை, ஒரு சமுதா-யத்தை சேர்ந்த மாட்டுக்காரர், செங்கமலை, கொத்துக்காரர், கோணாங்கி என, 4 வகையறாக்-களை சேர்ந்த, 80 குடும்பத்தினர் வழிபட்டு வரு-கின்றனர்.
அங்கு கடந்த ஆண்டு திருவிழா நடத்துவது தொடர்பாக, கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது. ஒரு தரப்பினர் திருவிழா நடத்த ஒப்புக்கொள்ள-வில்லை. அப்போதைய தாசில்தார் பேச்சு நடத்-தியும் தீர்வு ஏற்படவில்லை. தொடர்ந்து தாசில்தார் விசாரணையில் உள்ளது.
இந்நிலையில் நேற்று மதியம், 1:00 மணிக்கு, கோணங்கி வகையறாவை சேர்ந்த சிலர், இந்து முன்னணி மாவட்ட செயலர் பிரசாந்த் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகளுடன், கோவிலை திறந்து வழிபட்-டனர். பொங்கல் வைக்க ஏற்பாடு செய்தபோது, மற்றொரு தரப்பினர், அங்கு வந்து வாக்குவாதம் செய்தனர்.
இதையடுத்து ஆத்துார் ஊரக போலீசார், வரு-வாய்த்துறையினர், இருதரப்பினரிடம் பேச்சு நடத்தி, 'வழிபாடு, திருவிழா நடத்துவது தொடர்-பாக, தாசில்தார் மூலம் பேச்சு நடத்தி தீர்வு காண வேண்டும். தற்போது கற்பூரம் ஏற்றி வழிபாடு மட்டும் செய்யுங்கள். பொங்கல் வைக்க அனுமதி-யில்லை' என்றனர். இதை, இருதரப்பினரும் ஏற்-றனர். பின் ஒரு தரப்பினர் பொங்கல் வைக்காமல் திரும்பினர். தொடர்ந்து போலீசார் முன்னி-லையில், வருவாய்த்துறையினர், கோவிலுக்கு பூட்டுப்போட்டனர்.