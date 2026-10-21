குமரன் மலை அடிவாரத்தில் பஸ்கள் நிற்கக்கோரி சாலை மறியல்
குமரன் மலை அடிவாரத்தில் பஸ்கள் நிற்கக்கோரி சாலை மறியல்
ADDED : அக் 21, 2026 05:12 AM
ஆத்துார்:தலைவாசல்,
வீரகனுார் டவுன் பஞ்சாயத்து ராயர்பாளையத்தில், குமரன் மலை
அடிவாரம், ஆத்துார் - பெரம்பலுார் தேசிய நெடுஞ்சாலையோரம் உள்ளது.
300க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன.
தவிர குமரன் மலையில் உள்ள
தண்டாயுதபாணி கோவிலுக்கு, தினமும் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து
செல்கின்றனர். அந்த வழியில் செல்லும் அரசு, தனியார் டவுன், மப்சல்
பஸ்கள், குமரன் மலை அடிவாரத்தில் நிற்பதில்லை.
இதனால் அப்பகுதி
மக்கள் சிரமத்துக்கு ஆளாகி வருவதால், நேற்று காலை, 8:30 மணிக்கு, பஸ்
ஸ்டாப் அமைத்து, அங்கு பஸ்கள் நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி,
ஆத்துார் - பெரம்பலுார் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
வீரகனுார் போலீசார் பேச்சு நடத்தினர். அப்போது, 'துறை அதிகாரிகளிடம்,
தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்'
என உறுதி அளித்தனர். காலை, 9:40 மணிக்கு மக்கள் கலைந்து சென்றனர்.
இச்சம்பவத்தால், ஆத்துார் - பெரம்பலுார் தேசிய நெடுஞ்
சாலையில் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.