குமரகிரியில் மேம்பாலம் கட்டக்கோரி சாலை மறியல்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:06 AM
சேலம்: சேலம், அம்மாபேட்டை, குமரகிரி மக்கள், குமரகிரி முருகன் கோவில் உள்ளிட்ட பல்வேறு தேவைகளுக்கும், சேலம் - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை கடந்து செல்ல வேண்டியுள்ளது. அதேபோல் புதுப்பேட்டை, அதன்
சுற்றுப்பகுதி மக்களும், நெடுஞ்சாலையை கடந்து செல்கின்றனர்.
இதனால் அடிக்கடி விபத்து ஏற்பட்டு உயிரிழப்பு சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. இதை தவிர்க்க, குமரகிரியில் மேம்-பாலம் கட்டக்கோரி, மக்கள் நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். நேற்று காலை, 8:50 மணிக்கு, குமரகிரி, புதுப்-பேட்டை மக்கள், நெடுஞ்சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு, சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செல்லும் பஸ்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து வாகனங்-களும் அணிவகுத்து நின்றன. அங்கு விரைந்து வந்த, அம்மாபேட்டை போலீசார், மக்களிடம் பேச்சு நடத்தி, உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தனர். மக்கள் மறியலை கைவிட்டனர். இச்சம்பவத்தால் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு வாகன ஓட்டிகள்
சிரமத்துக்கு ஆளாகினர்.