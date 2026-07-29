/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ சாலை ஆக்கிரமிப்பு 2ம் நாளாக அகற்றம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:14 AM
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ஆத்துார்; ஆத்துார், 4 ரோடு சந்திப்பு முதல் கடைவீதி மற்றும் காமராஜர் சாலை முதல் புதுப்பேட்டை வரை, சாலை இருபுறமும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு, கடைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இவற்றை அகற்ற, சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதால்,
நேற்று முன்தினம், 4 ரோடு சந்திப்பு முதல், ராணிப்பேட்டை, கடைவீதி, பழையபேட்டை வரை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்-றினர். 2ம் நாளாக நேற்று, காமராஜர் சாலை முதல் புதுப்பேட்டை வரை, நெடுஞ்சாலைத்து-றையினர் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றினர். அரசு மருத்துவமனை எதிரே இருந்த தள்ளுவண்டி கடைகள் உள்ளிட்ட ஆக்கிரமிப்புகளை முழுமை-யாக அகற்றினர். மீண்டும் ஆக்கிரமித்தால் குற்ற-வியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, எச்சரித்-தனர்