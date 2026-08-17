சங்கராச்சாரியார் பல் மருத்துவ கல்லுாரியில் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி
சங்கராச்சாரியார் பல் மருத்துவ கல்லுாரியில் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி
ADDED : ஆக 14, 2026 04:31 AM
சேலம்: சேலம் விநாயகா மிஷன்ஸ் ஆராய்ச்சி நிறுவன நிகர்நிலை பல்க-லையின் உறுப்பு கல்லுாரியான, விநாயகா மிஷன்ஸ் சங்கராச்சா-ரியார் பல் மருத்துவக் கல்லுாரியில், சாலை பாதுகாப்பு விழிப்பு-ணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது. மருத்துவ கல்லுாரி முதல்வர் பேபி ஜான் தொடங்கி வைத்து பேசினார்.
சிறப்பு விருந்தினரான, மாவட்ட போக்குவரத்து துறை அதி-காரி(மேற்கு) கோகிலா, சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு குறித்து பேசினார். தொடர்ந்து சாலை பாதுகாப்பு உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது.பின் அரியானுார் சந்திப்பில், மாணவர்கள் மனித சங்கிலி அமைத்து, மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரம் கொடுத்-தனர். மேலும் கல்லுாரி வளாகத்தில், 'செல்பி பூத்' நிறுவி, அங்கு வந்த புறநோயாளிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
உதவி முதல்வர்கள் சரண்யன், ரீனா ஜான், ஆசிரியர்கள், மாண-வர்கள், பணியாளர்கள் பங்கேற்றனர். விழா ஏற்பாடுகளை, சாலை பாதுகாப்பு மன்ற ஒருங்கிணைப்பாளர் சாய்கணேஷ், உறுப்பி-னர்கள் சசிகலா, பரத் செய்திருந்தனர்.