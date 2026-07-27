வழிப்பறி முயற்சி: 3 பேருக்கு 'காப்பு'

ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:54 AM
சேலம்: கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் பெயின்ட் லோடு ஏற்றிய லாரி, புதுச்-சேரிக்கு புறப்பட்டது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் காவேரிப்பட்-டணம், பூலாபுரத்தை சேர்ந்த டிரைவர் கார்த்தி, 32, ஓட்டினார். நேற்று அதிகாலை, 2:30 மணிக்கு சேலம் மாவட்டம் கொண்ட-லாம்பட்டி அருகே அரியானுாரில், ஒரு ஹோட்டல் முன் லாரியை நிறுத்திவிட்டு டிரைவர் துாங்கிக்கொண்டிருந்தார்.
அங்கு வந்த, 3 பேர், லாரி கண்ணாடியை உடைத்து, கத்தியை காட்டி டிரைவரிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டினர். சுதாரித்த டிரைவர், இரும்பு ராடை எடுத்து காட்டியபடி கூச்சலிட்டார். 3 பேரும் தப்பி ஓடினர். ஒருவரை, அங்கிருந்த சக டிரைவர்கள் பிடித்து கொண்டலாம்பட்டி போலீசில் ஒப்படைத்தனர். விசார-ணையில் அவர், நெய்காரப்பட்டி, சின்ன புத்துாரை சேர்ந்த பிரவீன், 21, என தெரிந்தது. அவரது வாக்குமூலப்படி, அதே பகு-தியை சேர்ந்த தாமரைபிரகாஷ், 20, மல்லமூப்பம்பட்டி கிேஷார், 19, என தெரிந்தது. 3 பேரையும் நேற்று, போலீசார் கைது செய்தனர்.