3,000 பனை விதைகள் நடவு ரோட்டரி நிர்வாகிகள் முடிவு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:55 AM
பனமரத்துப்பட்டி: சேலம் கேலக்ஸி ரோட்டரி சங்கத்தின் பனமரத்துப்பட்டி ரோட்-டரி சமுதாய குழும புது நிர்வாகிகள் பொறுப்பேற்பு விழா, டவுன் பஞ்சாயத்து சமுதாய கூடத்தில் நேற்று நடந்து.
தலைவராக ராஜா, செயலராக கோபிகண்ணன், பொருளாளராக பாலாஜி பொறுப்பேற்றனர். சிறப்பு அழைப்பாளரான, ரோட்டரி கவர்னர் லோகநாதன், ரோட்டரி சங்க சமுதாய பணி குறித்து பேசினார். பனமரத்துப்பட்டியில் முதல் கட்டமாக, 3,000 பனை விதைகள் நடவு செய்து,
பராமரிக்க முடிவு
செய்யப்பட்டது.
தொடர்ந்து பனமரத்துப்பட்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில், 10, பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வில் தமிழ், ஆங்கில வழியில், முதல் மூன்று மதிப்பெண் பெற்ற, 10க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாண-வியருக்கு கைக்கடிகாரம், பாராட்டு சான்றிதழ், டவுன் பஞ்சா-யத்து துாய்மை பணியாளர்களுக்கு பரிசு, பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டன. ரோட்டரி சமுதாய குழும ஒருங்கிணைப்பாளர் குமரேஷ், சேலம் கேலக்ஸி ரோட்டரி சங்க முன்னாள் தலைவர் நடேஷ் ராஜா, செயலர் சதீஷ்குமார்
உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள்
பங்கேற்றனர்.