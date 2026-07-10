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சிறுவனுக்கு மீண்டும் முத்தம் தந்தவரை தாக்கிய ரவுடி கைது
சிறுவனுக்கு மீண்டும் முத்தம் தந்தவரை தாக்கிய ரவுடி கைது
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:05 AM
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சேலம்,:சேலம், அரிசிபாளையத்தை சேர்ந்த ரவுடி சபரிநாதன், 39. இவர், நேற்று காலை, 6 வயது மகனை பள்ளிக்கு அழைத்துச்செல்ல, வீட்டின் முன் பைக்கில் நின்றிருந்தார். அப்போது, அதே பகுதியை சேர்ந்த ஒருவர், சபரிநாதன் மகனுக்கு முத்தம் கொடுத்தார். இதுகுறித்து சபரிநாதன் கேட்கவே, மீண்டும் அந்த நபர், சிறுவனுக்கு முத்தம் கொடுத்தார்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த சபரிநாதன், அந்த நபரை தாக்கினார். பின் அவர் தப்பி ஓடிவிட்டார். இருப்பினும் காயம் அடைந்த அவர், சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவரிடம் பள்ளப்பட்டி போலீசார் விசாரித்ததில், சாமிநாதபுரத்தை சேர்ந்த, செந்தில்குமார், 48, என்பதும் சற்று மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என்பதும் தெரிந்தது.
இதையடுத்து சபரிநாதனை, போலீசார் கைது செய்தனர்.