சேலத்தில் பட்டப்பகலில் ரவுடி வெட்டிக்கொலை
சேலத்தில் பட்டப்பகலில் ரவுடி வெட்டிக்கொலை
UPDATED : அக் 26, 2026 09:22 PM
ADDED : அக் 26, 2026 08:18 PM
UPDATED : அக் 26, 2026 09:22 PM ADDED : அக் 26, 2026 08:18 PM
சேலம்: சேலத்தில், இன்று (அக்.,26) பட்டப்பகலில் ரவுடி டேவிட், 40, என்பவர் வெட்டிக் கொல்லப்பட்டார்.
சேலம், ஜாகீர் அம்மாபாளையம், கல்யாணசுந்தரம் காலனியை சேர்ந்தவர் டேவிட். ரவுடியான இவர் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்தார். இரு மனைவியர், 3 மகன்கள் உள்ளனர். இன்று காலை, 11:00 மணிக்கு, சேலம் புதுரோடு மேம்பாலம் அருகே நண்பர் பைசல், 36, என்பவருடன், யமஹா பைக்கில் டேவிட் பின்புறம் அமர்ந்து சென்றார்.
அப்போது இரண்டு பைக்குகளில் வந்த, 5 பேர் கொண்ட கும்பல், டேவிட் பைக்கை வழிமறித்து, அவரை அரிவாளாள் சரமாரியாக வெட்டினர். பைசல் அங்கிருந்து தப்பினார். டேவிட் தப்பி ஓடியும், துரத்தி சென்ற அந்த கும்பல் சரமாரியாக வெட்டி கொன்றது.
சூரமங்கலம் போலீசார் அவரது உடலை கைப்பற்றி விசாரித்தனர்.
போலீசார் கூறுகையில், 'டேவிட், 2019ல் சிறை வார்டன் மாதேஸ் கொலை வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளி. நில மோசடி உள்ளிட்ட, 12 வழக்குகள் உள்ளது. கொலையாளிகள் பயன்படுத்திய பைக்கை கைப்பற்றியுள்ளோம்' என்றனர்.