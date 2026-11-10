பர்னிச்சர் கடையில் திருடிய ரவுடி கைது

UPDATED : நவ 07, 2026 04:29 AM
ADDED : நவ 07, 2026 03:24 AM
ஓமலுார்;ஓமலுார், மாட்டுக்காரனுாரை சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார், 52. ஓமலுார் அருகே புளியம்பட்டியில் பர்னிச்சர்ஸ் கடை வைத்துள்ளார். நேற்று காலை கடையை திறக்க வந்தபோது, பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்தது. கல்லாப்பெட்டியில் இருந்த, 900 ரூபாய் திருடு
போனதும் தெரிந்தது. இதுகுறித்து அவர் புகாரில், ஓமலுார் போலீசார் விசாரித்ததில், சேலம், லைன்மேடை சேர்ந்த, ரவுடி பட்டியலில் உள்ள ஹாரூன் ரசித், 38, திருடியது தெரிந்தது. அவரை போலீசார் கைது செய்தனர். விசாரணையில் அவர் மீது, பள்ளப்பட்டி, அழகாபுரம், அன்னதானப்பட்டி,
கிச்சிப்பாளையம் உள்ளிட்ட ஸ்டேஷன்களில், 14 வழக்குகள் இருப்பது தெரியவந்தது.
பணம் கேட்டு மிரட்டல்
சேலம், சன்னியாசிகுண்டு சீனிவாசா தோட்டத்தை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன், 25. இவர் நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டுக்கு நடந்து சென்றபோது, 3 பேர் வழிமறித்து, பணம் கேட்டு கத்தியை காட்டி மிரட்டினர். அவர் கூச்சலிட்டதால், 3 பேரும் தப்பினர். மணிகண்டன் புகாரில், கிச்சிப்பாளையம் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து, எருமா
பாளையம், ஆலமரத்துக்காடை சேர்ந்த ரவுடி பிரதாப், 22, என்பவரை கைது செய்து, மற்ற இருவரை தேடுகின்றனர்.