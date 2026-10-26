ஒரே நிலத்தை பலரிடமும் காட்டி ரூ.1 கோடி மோசடி: 4 பேர் கைது
ஒரே நிலத்தை பலரிடமும் காட்டி ரூ.1 கோடி மோசடி: 4 பேர் கைது
UPDATED : அக் 09, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 08, 2026 11:26 PM
சேலம்: ஒரே நிலத்தை பலருக்கு காட்டி, 1 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மோசடி செய்ததாக, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி மாவட்ட துணை செயலர் தமிழரசன், 48, உட்பட, 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சேலம், சிவதாபுரம் அருகே, திருமலைகிரியை சேர்ந்தவர் தமிழரசன். நரசோதிப்பட்டியை சேர்ந்தவர் அமிர்தராஜ், 45. த.வா.க., வடக்கு மாவட்ட செயலர்.
இவர்கள், குரங்குச்சாவடி மற்றும் ஏ.வி.ஆர்., ரவுண்டானா அருகே, அங்கீகாரமின்றி நிறுவனங்கள் நடத்தினர்.
நிறுவன மேலாளராக, பள்ளப்பட்டியை சேர்ந்த த.வா.க., இளைஞர் அணி மாவட்ட தலைவர் முகேஷ்வரன், 46, பணியாற்றினார்.
அந்த நிறுவனங்கள் மூலம் குறைந்த விலையில் மனைகள் விற்கப்படுவதாக விளம்பரம் செய்தனர்.
அதை பார்த்து வந்த பலரிடம், ஒரே நிலத்தை காட்டி, கிரயம் செய்து கொடுப்பதாக கூறி, பல லட்சம் ரூபாய் பெற்றுள்ளனர்.
கொண்டலாம்பட்டி அருகே, புத்துார் அக்ரஹாரத்தை சேர்ந்த பிரகாஷ், 36, அழகாபுரம், பெரியபுதுார் மணிகண்டன், 38, ஆகியோரிடம் பணம் பெற்றும், நிலத்தை கிரயம் செய்து தராமல் காலம் தாழ்த்தினர்.
அவர்கள் விசாரித்தபோது, ஒரே இடத்தை பலரிடம் காட்டி, 1 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மோசடி செய்திருப்பது தெரியவந்தது.
இருவரும், சேலம் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசில் புகார் கொடுத்தனர்.
விசாரணையில், மோசடி உறுதியானதால், அமிர்தராஜ், தமிழரசன், முகேஷ்வரன், நிறுவன ஊழியர்கள் இர்பான், நீலகண்டன், நித்யா, பூங்கொடி என, 7 பேர் மீது வழக்கு பதிந்து, தமிழரசன் உட்பட, நால்வரை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.