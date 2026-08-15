ரூ.13,100 பறிப்பு 3 பேர் சிக்கினர்

ADDED : ஆக 14, 2026 04:34 AM
சேலம்: கெங்கவல்லி, நடுவலுாரை சேர்ந்தவர் முத்துலட்சுமி, 65. நேற்று புது பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து டவுன் பஸ் மூலம் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் சென்றுகொண்டிருந்தார். டி.வி.எஸ்., ஸ்டாப் அருகே சென்றபோது, ஒருவர், முத்துலட்சுமியின் பர்ஸை பறித்-துக்கொண்டு இறங்கி ஓடினார். அவர் கூச்சலிட, மக்கள் அந்த வாலிபரை பிடித்து, பள்ளப்பட்டி போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
விசாரணையில் காடையாம்பட்டி, தும்பிப்பாடியை சேர்ந்த ஜெக-நாதன், 56, என்பதும், பர்சில், 8,000 ரூபாய் இருந்ததும் தெரிந்-தது. பர்ஸை மீட்ட போலீசார், ஜெகநாதனை கைது செய்தனர்.அதேபோல் சேலம், அழகாபுரம் பெரியபுதுாரை சேர்ந்த, இளநீர் வியாபாரி பரமசிவம். இவர் கடந்த ஜூலை, 18ல், நேரு கலைய-ரங்கம், ஆற்றோர பாலம் அருகே சென்றபோது, 3 பேர் வழிம-றித்து, கழுத்தில் கத்தியை வைத்து, 5,100 ரூபாய், மொபைல் போனை பறித்துச்சென்றனர். பரமசிவம் புகார்படி, சேலம் டவுன் போலீசார் விசாரித்து, நேற்று கிச்சிப்பாளையத்தை சேர்ந்த மணி, 34, கண்ணன், 36, ஆகியோரை கைது செய்தனர்.