த.வெ.க., பிரமுகர் காரில் ரூ.1.70 லட்சம் கொள்ளை

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:08 AM
தலைவாசல்: தலைவாசல், புளியங்குறிச்சியை சேர்ந்தவர் பெருமாள், 60. ஊராட்சி முன்னாள் தலைவர், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் நல மேம்பாடு அமைப்பு மாநில தலைவரான இவர், சமீபத்தில், த.வெ.க.,வில் இணைந்தார். அதே ஊரில் பெட்ரோல் பங்க்
நடத்துகிறார்.
நேற்று மும்முடி வழியே செல்லும், சேலம் - உளுந்துார்பேட்டை 4 வழிச்சாலை, சர்வீஸ் சாலையில் உள்ள தனியார் வங்கியில் நண்பரிட-மிருந்து, 1.70 லட்சம் ரூபாயை கடனாக பெற்றார். காலை, 11:15 மணிக்கு, அந்த பணத்தை, 'ரெனால்ட் - க்விட்' காரில், டிரைவர் சீட் முன் உள்ள பெட்டியில் வைத்தார். பின் அருகே உள்ள மற்றொரு வங்கிக்கு சென்று, சில நிமிடத்தில் திரும்பி வந்தார். அப்போது கார் கண்ணாடி உடைக்கப்பட்டு, பணம் கொள்ளைபோனது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
அவர் தகவல்படி, தலைவாசல் போலீசார், சம்பவ இடத்தில் விசாரித்தனர். அப்பகுதியில் உள்ள, 'சிசிடிவி' கேமராவை ஆய்வு செய்தபோது, அப்-பாச்சி பைக், ஸ்கூட்டி மொபட்டில் வந்த, 4 பேர், கத்தி உள்ளிட்ட கூர்மையான ஆயுதங்களால் காரின் சைடு கண்ணாடி மீது கீறினர். பின் கண்-ணாடி நொறுங்க, காரில் இருந்த, 1.70 லட்சம் ரூபாயை கொள்ளையடித்தது, பதிவாகி உள்ளது. தொடர்ந்து ஹெல்மெட் அணிந்து, மொபட், பைக்-குகளில் தப்பினர். தொடர்ந்து போலீசார் விசாரிக்-கின்றனர்.