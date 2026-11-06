/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/'வாட்ஸாப்'பில் தகவல் அனுப்பி ரூ.32 லட்சம் மோசடி
ADDED : நவ 06, 2026 01:17 AM
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சேலம்: தலைவாசலை சேர்ந்த, 52 வயதுடைய விவசாயிக்கு, கடந்த ஆகஸ்டில், வாட்ஸாப்பில் ஒரு தகவல் வந்தது.
அதில், 'குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தில் குறைந்த முதலீடு செலுத்தி, அதிக லாபம் பெறலாம்' என கூறப்பட்டிருந்தது. அதை நம்பி, அதில் இருந்த வங்கி எண்ணுக்கு முதலில், 10 லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்துள்ளார்.லாபமாக, 5 லட்சம் ரூபாய் என காட்டியது. தொடர்ந்து விவசாயி, 8 தவணைகளாக மீண்டும், 22 லட்சம் ரூபாய் செலுத்தியுள்ளார். அதில் லாபம், 24 லட்சம் ரூபாய் என காட்டியுள்ளது. அதை எடுக்க முயன்றபோது, 8 லட்சம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் என, தகவல் வந்துள்ளது.
இதனால், 32 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்யப்பட்டதை உணர்ந்த விவசாயி, நேற்று அளித்த புகார்படி, சேலம் சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.