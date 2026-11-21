/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ பைக் பெட்டியை உடைத்து ரூ.52,000 திருட்டு
UPDATED : நவ 21, 2026 06:27 AM
ADDED : நவ 21, 2026 04:52 AM
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ஆத்துார்; ஆத்துார், வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பை சேர்ந்தவர் சிவக்குமார், 50. ஆத்துார் தலைமை தபால் நிலையத்தில் உதவியாளராக பணிபுரிகிறார். நரசிங்கபுரத்தில் உள்ள வங்கியில் இருந்து, 52,000 ரூபாயை எடுத்து, 'ேஹாண்டா - யுனிகான்' பைக் பெட்டியில் வைத்துக்கொண்டு புறப்பட்ட அவர், தபால் நிலையத்துக்குள் சென்றார். திரும்பி வந்தபோது, பணம் வைத்திருந்த பெட்டி உடைக்கப்பட்டிருந்ததோடு பணம் திருடுபோனது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
அப்பகுதியில் உள்ள, 'சிசிடிவி'யில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததில், 'தொப்பி' அணிந்த ஒருவர், பணத்தை எடுத்துச்சென்றது தெரிந்தது. இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களிலும் பரவியது. சிவக்குமார் நேற்று அளித்த புகார்படி, ஆத்துார் டவுன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.