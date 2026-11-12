ரூ.75 கோடி மோசடி ‘டிரஸ்ட்’ நிர்வாகி கைது

UPDATED : நவ 12, 2026 12:42 AM
ADDED : நவ 12, 2026 12:42 AM
சேலம்: சேலம், சின்னதிருப்பதியைச் சேர்ந்தவர் கண்ணகி, 45. இவர், சேலத்தில் ‘பெஸ்ட் எம்பவர்மென்ட்’ பெயரில் டிரஸ்ட் நடத்து கிறார்.
இவர், கல்லுாரி மாணவர்களிடம், ‘உங்கள் வங்கி கணக்குக்கு வரும் 1 லட்சம் ரூபாயை, நாங்கள் கூறும் வங்கி கணக்கில் பரிவர்த்தனை செய்தால், 1,000 ரூபாய் கமிஷன் கிடைக்கும்; அதற்கு உங்கள் ஆதார் அட்டை தேவை’ என, தெரிவித்துள்ளார்.
மாணவர்கள் பலர் ஆதார் அட்டை வழங்கிய நிலையில், அவர்களுக்கு கமிஷன் வழங்கப்பட்டுள்ள து. சமீபத்தில் மாணவர்களுக்கு, தனியார் வங்கியில் இருந்து, ‘கறவை மாடு வாங்க பெறப்பட்ட, 1 லட்சம் ரூபாய் விவசாய கடனுக்கான தவணை தொகையை செலுத்த வேண்டும்’ என, நோட்டீஸ் அனுப் பப்பட்டிருந்தது.
கல்லுாரி மாணவர்கள், 30க்கும் மேற்பட்டோர், எங்களிடம் ஆதார் அட்டை பெற்று, விவசாயக்கடன் பெயரில் 75 கோடி ரூபாய் மோசடி நடந்துள்ளது என, நேற்று முன்தினம் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தனர். விசாரித்த போலீசார், கண்ணகியை நேற்று கைது செய்தனர்.