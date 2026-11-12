மாணவர்களின் 'ஆதார்' பயன்படுத்தி ரூ.75 கோடி மோசடி டிரஸ்ட் பெண் நிர்வாகி உள்பட 2 பேருக்கு 'காப்பு'
மாணவர்களின் 'ஆதார்' பயன்படுத்தி ரூ.75 கோடி மோசடி டிரஸ்ட் பெண் நிர்வாகி உள்பட 2 பேருக்கு 'காப்பு'
ADDED : நவ 12, 2026 01:37 AM
சேலம்: சேலம், சின்னதிருப்பதியை சேர்ந்த குமரன் மனைவி கண்ணகி, 45. இவர், சேலம், பெண்கள் கிளை சிறை பகுதியில், 'பெஸ்ட் எம்பவர்மென்ட்' பெயரில் டிரஸ்ட் நடத்துகிறார்.
சில மாதங்களுக்கு முன், டிரஸ்ட் நிர்வாகிகளுடன் சேர்ந்து கல்லுாரி மாணவர்கள் பலரை சந்தித்தார். அப்போது, 'உங்கள் வங்கி கணக்குக்கு வரும் ஒரு லட்சம் ரூபாயை, நாங்கள் கூறும் வங்கி கணக்கில் பரிவர்த்தனை செய்தால், 1,000 ரூபாய் கமிஷன் கிடைக்கும். அதற்கு உங்கள் ஆதார் கார்டு தேவை' என தெரிவித்துள்ளனர்.அதற்கு ஆசைப்பட்ட மாணவர்கள் பலர், ஆதார் கார்டு வழங்கிய நிலையில், அவர்
களுக்கு கமிஷன் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில், தனியார் வங்கியில் இருந்து, ஆதார் கார்டில் உள்ள முகவரிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. அதில், 'கறவை மாடு வாங்க பெறப்பட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் விவசாய கடனுக்கான தவணைத்தொகையை உடனே செலுத்த வேண்டும்' என அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
அதிர்ச்சி அடைந்த, கல்லுாரி மாணவர்கள், 30க்கும் மேற்பட்டோர் நேற்று முன்தினம், மாநகர் போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தனர். அதில், 'கல்லுாரி மாணவர்களை குறிவைத்து, ஆதார் கார்டு பெற்று, விவசாயக்கடன் பெயரில், 75 கோடி ரூபாய் வரை மோசடி நடந்துள்ளது. இதனால் சேலம், நாமக்கல், தர்ம புரி மாவட்டங்களை சேர்ந்த, 7,500க்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்' என குறிப்பிட்டிருந்தனர்.
இதுகுறித்து, மாநகர் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், மோசடி உறுதி செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து டிரஸ்ட் நிர்வாகி கண்ணகி, அவரது கூட்டாளி முத்துகுமரன், 36, ஆகியோரை நேற்று போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், 7 பேரை தேடுகின்றனர்.