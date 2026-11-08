கொலை செய்யப்பட்ட டேவிட் தோழியிடம் ரூ.8 லட்சம் பறிமுதல்
கொலை செய்யப்பட்ட டேவிட் தோழியிடம் ரூ.8 லட்சம் பறிமுதல்
ADDED : நவ 04, 2026 06:27 AM
சேலம்:சேலம்,
அம்மாபேட்டையை சேர்ந்தவர் துளசி, 42. இவர் மத்திய குற்றப்பிரிவு
போலீசில் அளித்த புகாரில், 'சின்னதிருப்பதியை சேர்ந்த சரண்யா உள்பட
சிலர், என்னிடம் நிலம் வாங்கி தருவதாக கூறி, 10 லட்சம் ரூபாய் மோசடி
செய்தனர். அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து பணத்தை மீட்டு தர வேண்டும்'
என கூறியிருந்தார்.
போலீசார் விசாரணையில், துளசி உள்பட, 15க்கும்
மேற்பட்டோரிடம், சமீபத்தில் புதுரோடில் வெட்டிக்கொலை
செய்யப்பட்ட டேவிட், அவரது தோழி சரண்யா, குமார் உள்பட சிலர், 2.5
கோடி ரூபாய் மோசடி செய்தது தெரிந்தது. தொடர்ந்து
வழக்குப்பதிந்தனர்.
இதில் டேவிட் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில்,
சரண்யா நேற்று முன்தினம் சேலம் நீதிமன்றத்தில் சரண் அடைந்தார். அவரை,
காவலில் எடுத்து போலீசார் விசாரித்தனர். அப்போது சரண்யா, 'மோசடி
செய்த பணத்தை, ஜாமினில் வந்ததும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு திருப்பி
வழங்கி விடுகிறேன்' என கூறியுள்ளார். தொடர்ந்து சரண்யாவிடம் இருந்த,
8 லட்சம் ரூபாய், பார்ச்சூனர் லெஜன்டர், ஆடி கார்களை பறிமுதல்
செய்துள்ளனர்.