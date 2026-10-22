ரூ.25 கோடி மதிப்பில் கோவில் நிலம் மீட்பு

UPDATED : அக் 22, 2026 07:44 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:41 PM
ஓமலுார்: சேலம் மாவட்டம் ஓமலுார் கண்ணனுார் மாரியம்மன் கோவில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாடில் உள்ளது. ஓமலுார், அதை சுற்றியுள்ள இடங்களில் உள்ள அக்கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலங்கள், தனியார் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்தன.
இதுகுறித்து, அறநிலையத்துறையினர், நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். அதன் உத்தரவுப்படி இன்று (அக்.,22), ஓமலுார் டி.எஸ்.பி., அலுவலகம் எதிரே மற்றும் வேலாக்கவுண்டனுாரில் தனியார் பள்ளி பின்புறம் என, 6.6 ஏக்கர் நிலம் மீட்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து, அக்கோவில் செயல் அலுவலர் ஜீவானந்தம் கூறுகையில், ''சேலம் இந்து சமய அறநிலையத்துறை துணை கமிஷனர் ரமணிகாந்தன் தலைமையில், தனியார் ஆக்கிரமிப்பில், 3 இடங்களில் இருந்த, 6.6 ஏக்கர் நிலத்தை, வருவாய்த்துறையினர் அளவீடு செய்து, எல்லை கற்கள் நடப்பட்டு, ஸ்வாதீனம் எடுக்கப்பட்டது. 'யாரும் அத்துமீறக்கூடாது' என, கோவில் சார்பில் அறிவிப்பு பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது. மீட்கப்பட்ட கோவில் சொத்தின் மதிப்பு, 25 கோடி ரூபாய்,'' என்றார்.