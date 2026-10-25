/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ரூ.1 கோடி மோசடியில் ஜவுளி கடைக்காரர் கைது
UPDATED : அக் 25, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 24, 2026 11:06 PM
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சேலம்: சேலம், தாசநாயக்கன்பட்டியை சேர்ந்தவர் பழனிசாமி, 75. இவர், சேலம் எஸ்.பி., அலு வலகத்தில் அளித்திருந்த புகார் மனு:
தாசநாயக்கன்பட்டியை சேர்ந்த கணேஷ்சங்கர், 65, கோவையில் ஜவுளிக்கடை தொடங்க, 2018ல், என்னிடம், 50 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கினார்.
தொடர்ந்து கணேஷ் சங்கர் குடும்பத்தினர், என் பேத்திக்கு, மருத்துவ கல்லுாரியில் ‘சீட்’ வாங்கித்தருவதாக கூறி, 50 லட்சம் ரூபாய் வாங்கி, ஏமாற்றினர். பணத்தை திருப்பி கேட்டதற்கு, கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டிருந்தது.
சேலம் குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரித்து, கணேஷ் சங்கர், அவரது மகன்கள் உட்பட, ஆறு பேர் மீது வழக்கு பதிந்தனர். அதன்படி, கணேஷ் சங்கரை, நேற்று கைது செய்தனர்.