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ஊரக வளர்ச்சித்துறையினர் கருப்பு பட்டை அணிந்து பணி

ஊரக வளர்ச்சித்துறையினர் கருப்பு பட்டை அணிந்து பணி

ADDED : ஆக 15, 2026 05:09 AM

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ADDED : ஆக 15, 2026 05:09 AM

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பனமரத்துப்பட்டி; பனமரத்துப்பட்டி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் பி.டி.ஓ., துணை பி.டி.ஓ., உள்ளிட்ட அலுவ-லர்கள், பணியாளர்கள், ஊராட்சி செயலர்கள், நேற்று, கருப்பு பட்டை அணிந்தபடி பணியில் ஈடுபட்டனர்.

இதுகுறித்து அவர்கள் கூறியதாவது:ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறையில் திட்ட இயக்குனர் பணியிடத்தில், வனப்பணி அலுவலர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதை ரத்து செய்யக்கோரி, தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர் சங்கம் சார்பில் போராட்டம் நடக்கிறது. அத்துடன் காலியாக உள்ள உதவி இயக்குனர், கூடுதல் இயக்குனர் பணியிடங்களை, பதவி உயர்வு மூலம் நிரப்புதல் என்பன உள்பட, 21 கோரிக்கை-களை நிறைவேற்ற வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

அதேபோல், ஓமலுார், காடையாம்பட்டி, நங்க-வள்ளி பி.டி.ஓ., அலுவலகங்களிலும், பலர் கருப்பு பட்டை அணிந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.

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