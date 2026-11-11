கார் மீது மோதியதோடு தீயும் வைத்த இருவருக்கு ‘காப்பு’
கார் மீது மோதியதோடு தீயும் வைத்த இருவருக்கு ‘காப்பு’
UPDATED : நவ 10, 2026 08:56 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:53 PM
சேலம்: சேலம், ராமகிருஷ்ணா சாலையை சேர்ந்தவர் சரவணகுமார், 40; கடந்த, 9ம் தேதி அதிகாலை, வீட்டருகே ‘ஹோண்டா சிட்டி’ காரில் வந்தபோது, இருசக்கர வாகனம் மோதியது. அதை ஓட்டி வந்தவரிடம் வாக்குவாதம் செய்து விட்டு வீட்டுக்கு சென்று விட்டார்.
இந்நிலையில் வீட்டு முன் நிறுத்தப்பட்ட காருக்கு தீ வைக்கப்பட்டது. பற்றி எரிந்த தீயை அக்கம் பக்கத்தினர் பார்த்து தண்ணீர் ஊற்றி அணைத்தனர். சரவணகுமார் புகாரின்படி அஸ்தம்பட்டி போலீசார் விசாரித்தனர்.
இதில் அப்பகுதி ‘சிசிடிவி’ காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது, இருவர் தீ வைத்தது பதிவாகி இருந்தது. விசாரித்ததில் சேலம் கொல்லப்பட்டியை சேர்ந்த மவுலிதரன், 24, சின்னத்திருப்பதி மோகன்ராஜ், 24, என்பது தெரிந்தது. இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இவர்கள் தான், கார் மீது மோதியதும் தெரிந்தது. இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.