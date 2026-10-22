சூரமங்கலம் ஷீரடி சாய்பாபா கோவிலில் இன்று சாய் பஜனை, இன்னிசை நிகழ்ச்சி
சூரமங்கலம் ஷீரடி சாய்பாபா கோவிலில் இன்று சாய் பஜனை, இன்னிசை நிகழ்ச்சி
ADDED : அக் 20, 2026 02:19 AM
சேலம்; இன்று ஷீரடி சாய் பாபா புண்ணிய திதி மற்றும் விஜயதசமியை முன்னிட்டு, சேலம், சூரமங்-கலம், முல்லை நகர் ஷீரடி சாய் சேவா டிரஸ்டி சார்பில் அக்கோவிலில் கடந்த, 13ல் கொடியேற்-றப்பட்டது. தொடர்ந்து ஆத்ம ஜோதி ஏற்றி, அன்று முதல் ஒரு வாரம், நாம ஸ்மரணம் மற்றும் பஜனை நடந்தது.
இன்று காலை, 6:30 மணி முதல், காலை ஆரத்தி, நாம ஸ்மரணம், அபிேஷகம், அலங்காரம், சோடஷ உபசாரம், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் மற்றும் ஹனுமன் சாலிஸா பாராயணம், சாய் பஜனை நடக்கின்றன. மதியம், 12:00 மணி முதல், மதிய ஆரத்தி, பக்தி வீணை இன்னிசை, ஆத்மஜோதி சமர்ப்பணம் நடக்கிறது. மாலை, 5:00 மணி முதல், தரிசன நிகழ்வு, துாய ஆரத்தி, வீரமணி ராஜூ மகன் பக்த-கான கந்தர்வா அபி ேஷக் ராஜூ குழுவினரின் பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சி, இரவு, 8:30 மணிக்கு இரவு ஆரத்தி
நடக்கிறது.
இன்று முழுதும் அன்னதானம் தொடர்ந்து வழங்-கப்படும் என, ஷீரடி சாய் சேவா டிரஸ்டி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.