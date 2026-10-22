ஆயுத பூஜை பொருட்கள் விற்பனை அமோகம்

UPDATED : அக் 19, 2026 02:35 AM
ADDED : அக் 19, 2026 01:21 AM
சேலம்: இன்று ஆயுத பூஜையை ஒட்டி, சேலம், சின்னக்கடை வீதியில் உள்ள பழம், பொரி, கடலை கடைகளில், நேற்று காலை முதலே ஏராளமான மக்கள் குவிந்தனர். அவர்கள் தேவையான பொருட்-களை வாங்கினர். இதனால் வழக்கத்தை விட பழங்கள் விலை கிலோவுக்கு, 10 முதல், 20 ரூபாய் வரை வியாபாரிகள் உயர்த்-தினர். இருப்பினும் மக்கள் வாங்கிச்சென்றதால்
விற்பனை களைகட்டியது.
பொரி, கடலை, கடலை மிட்டாய், கடலை உருண்டை, எள் உருண்டை, அவல், வெல்லம் ஆகியவற்றின் விலைகளில் மாற்ற-மின்றி விற்பனை நடந்தது. பூக்கள் விலை கிலோவுக்கு, 20 முதல், 50 ரூபாய் வரை உயர்ந்திருந்தது. குறிப்பாக சாமந்தி, இரு நாட்களுக்கு முன் கிலோ, 350 முதல், 380 ரூபாய்க்கு விற்றது. நேற்று, 400 முதல், 420 ரூபாய் வரை விற்றது.மாலைகள், 250 முதல், 1,000 ரூபாய் வரை அளவு, பூக்களுக்கு ஏற்றபடி விற்பனை செய்யப்பட்டது. வாழைக்கன்று ஜோடி, 80 முதல், 1,500 ரூபாய் வரை விற்கப்பட்டது. தென்னங்கீற்றில் கைகளால் செய்யப்பட்ட அலங்கார தோரணம், 10 ரூபாய் முதல் கிடைத்தது. திருஷ்டி பூசணி கிலோ, 20 ரூபாய்க்கு விற்பனையா-னது. கடந்தாண்டு ஆயுதபூஜையில் கிலோ, 30 ரூபாய்க்கு விற்ற நிலையில் தற்போது, 10 ரூபாய் குறைந்திருந்தது.
மேலும், இந்த பூஜை பொருட்களை வாங்க மக்கள் குவிந்ததால், பட்டைக்கோவில் முதல் சின்னக்கடை வீதி, பஜார் தெரு, கன்-னிகா பரமேஸ்வரி கோவில், அருணாசல ஆசாரி தெரு, முதல் அக்ரஹாரம், தேர்வீதி, 2ம் அக்ரஹாரம் உள்ளிட்ட நகரின் முக்-கிய சாலைகளில் மக்கள் வெள்ளம் அலைமோதியதால், போக்கு-வரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வாகன ஓட்டிகள் ஊர்ந்தபடி சென்று சிர-மத்துக்கு ஆளாகினர்.
சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள, 13 உழவர் சந்தைகளிலும் காய்கறி விற்பனை அமோகமாக நடந்தது. இதனால், 313.45 டன் காய்கறி மூலம், 1.61 கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை நடந்தது.
எலுமிச்சை எகிறியது
பனமரத்துப்பட்டியை சேர்ந்த, தாதகாப்பட்டி உழவர் சந்தை விவ-சாயி தங்கவேல் கூறியதாவது:
உழவர் சந்தைக்கு தினமும், 1,000 கிலோ எலுமிச்சை பழம் கொண்டு வரப்படும். தற்போது எலுமிச்சையில் புள்ளி, புள்ளி-யாக சொறிநோய் தாக்குதல் ஏற்பட்டு, உற்பத்தி குறைந்து, தினமும், 200 கிலோ பழம் மட்டும் கொண்டு வரப்படுகிறது. கடந்த வாரம் ஒரு பழம் 6, 7 ரூபாய்க்கு விற்ற நிலையில், ஆயுத பூஜைக்கு தேவை அதிகரிப்பால், தரமான ஒரு பழம், 14, 15 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. வெளி மார்க்கெட்டில் ஒரு எலு-மிச்சை, 20 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.