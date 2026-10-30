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இயற்கை விளைபொருட்கள் விற்பனை நவ., 1ல் உழவர் சந்தையில் தொடக்கம்

இயற்கை விளைபொருட்கள் விற்பனை நவ., 1ல் உழவர் சந்தையில் தொடக்கம்

ADDED : அக் 29, 2026 03:53 AM

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ADDED : அக் 29, 2026 03:53 AM

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சேலம்: சேலம் மாவட்டத்தில், 13 உழவர்சந்தைகள் உள்ளன. அங்கு வாரம் ஒருமுறை, இயற்கை வேளாண் விளைபொருட்கள் விற்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள், சிறு தானியங்கள், பயறு வகைகள், காய்கறி, பழங்கள், மஞ்சள், மிளகு, மிளகாய் உள்ளிட்ட மசாலா பொருட்கள், நாட்டுக்கோழி முட்டை, தேன், அங்கக மூலப்பொருட்களில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் உள்ளிட்டவை, தகுந்த சான்று, சரிபார்ப்பு நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு விற்கப்படும்.விரும்பும் விவசாயிகள், உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள், தகுதியான உற்பத்தியாளர்கள், அந்தந்த உழவர்சந்தை நிர்வாக அலுவலரிடம் விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வரும் நவ., 1ல் விற்பனை தொடங்க உள்ளது. விண்ணப்பம், தகுதி, அடையாள அட்டை, விற்பனை நாள் தொடர்பான கூடுதல் தகவலுக்கு, உத்தமசோழபுரம், வேளாண் வணிக துணை இயக்குனர் அலுவலகத்தை நேரில் அணுகி பயன் பெறலாம் என, கலெக்டர் இளம் பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.

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