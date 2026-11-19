சேலம் ஜி.ெஹச்.,ல் மார்பக புற்றுநோய்க்கு அதிநவீன டிஜிட்டல் மேமோகிராம் சிகிச்சை
சேலம் ஜி.ெஹச்.,ல் மார்பக புற்றுநோய்க்கு அதிநவீன டிஜிட்டல் மேமோகிராம் சிகிச்சை
ADDED : நவ 18, 2026 05:57 AM
சேலம்:சேலம்,
அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில், 2.63 கோடி ரூபாய்
மதிப்பில் அதிநவீன முப்பரிமாண (3டி) டிஜிட்டல் மேமோகிராம் கருவி
பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
இக்கருவியில் படங்கள், முப்பரிமாண
டிஜிட்டல் முறையில் எடுக்கப்படும். அதில், மார்பக திசுக்களில் இருந்து
கட்டிகளை தனியே பிரித்தறிந்து, துல்லியமாக கண்டறியலாம். மார்பக
புற்றுநோயின் ஆரம்ப அறிகுறியாக கருதப்படும், 5 மி.மீ.,க்கும்
குறைவான கால்சியம் நுண்படிமங்களை இக்கருவி துல்லியமாக
கண்டறியும். அவற்றை கம்பி பரவல் முறையில் அகற்ற இயலும். மேலும், 1
செ.மீ.,க்கும் குறைவான கட்டிகளையும் இதன்மூலம் கண்டறிய முடியும்.
திசு
பரிசோதனையில் புற்றுநோய் உறுதி செய்யப்பட்டால், அக்கட்டிகளை
மட்டும் அகற்றினால் போதும். பெரும்பாலும் மார்பகத்தை முழுமையாக
அகற்ற வேண்டி இருக்காது. இது பெண்களுக்கு கிடைத்த ஒரு வரப்பிரசாதம்.
கட்டிகள் கண்டறியப்பட்டால், அதற்கான மேல் பரிசோதனை, புற்றுநோய்
சிகிச்சை இம்மருத்துவமனையில் இலவசமாக வழங்கப்படும்.
டோமோசின்தசிஸ், கான்ட்ராஸ்ட் ஆகிய இரு சிறப்பு தன்மைகளால் இக்கருவி
சாதாரண மேமோகிராம் கருவியை விட மேம்பட்டு விளங்குகிறது.
இந்த
வாய்ப்பை மார்பக புற்றுநோய் பாதித்த பெண்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.
முதல்வர் விரிவான மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ், இந்த
பரிசோதனை செய்து கொள்ளலாம். தனியார் மருத்துவமனை பரிந்துரை உள்பட
யார் வேண்டுமானாலும் கட்டண சீட்டு பெற்று, இந்த பரிசோதனையை
செய்து கொள்ளலாம். டிஜிட்டல் மேமோகிராமுக்கு, 1,000 ரூபாய்,
கான்ட்ராஸ்ட் மேமோகிராமுக்கு, 2,200 ரூபாய் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.
பரிசோதனை முடிவு, டிஜிட்டல் அறிக்கையாக வழங்கப்படும். மேலும் தகவல்
பெற, சேலம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை முதல்வரை,
94893-03897 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என, கலெக்டர் இளம்பகவத்
தெரிவித்துள்ளார்.