சேலம் கிழக்கு மாவட்ட தி.மு.க., மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் கூட்டம்
சேலம் கிழக்கு மாவட்ட தி.மு.க., மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் கூட்டம்
ADDED : அக் 28, 2026 05:40 AM
சேலம்: சேலம் கிழக்கு மாவட்ட தி.மு.க., செயலாளர் சிவலிங்கம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடியில் உள்ள ஸ்டாலின் அறிவாலயம் கலைஞர் அரங்கில், நாளை (29ம் தேதி) காலை 10:00 மணிக்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆகிய எனது தலைமையிலும், மகளிர் அணி அமைப்பாளர் பாரதி, மகளிர் தொண்டர் அணி அமைப்பாளர் சாந்தி, மாவட்ட துணை செயலாளர் கோமதி ஆகியோர் முன்னிலையில், மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெறுகிறது.மாவட்ட நிர்வாகிகள், நகர, ஒன்றிய, பேரூர் செயலாளர்கள், கிளை மகளிர் அணி துணை செயலாளர்கள், மகளிர் அணி மற்றும் மகளிர் தொண்டர் அணி தலைவர்கள், துணைத் தலைவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் அனைவரும் தவறாமல் கலந்து கொள்ள வேண்டும். மகளிர் அணி சார்பாக, வரும், 31ம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.