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எதிர்ப்பு தெரிவித்த விவசாயிகளிடம் பேச்சு பக்கத்து கிராமத்துக்கு குடிநீர் வழங்கல்

எதிர்ப்பு தெரிவித்த விவசாயிகளிடம் பேச்சு பக்கத்து கிராமத்துக்கு குடிநீர் வழங்கல்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:22 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:22 AM

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பனமரத்துப்பட்டி; பனமரத்துப்பட்டி, தும்பல்பட்டி ஊராட்சியில், வேடப்பட்டி, நுாலாத்துக்கோம்பை மலைக்கிரா-மங்களில், 300 குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். அங்கு குடிநீர் தட்டுப்பாடால் மக்கள் சிரமப்பட்-டனர். 3 மாதங்களுக்கு முன், புதுமாரியம்மன் கோவில் அருகே, ஊராட்சி சார்பில், ஆழ்துளை குழாய் கிணறு அமைக்கப்பட்டது. அதில் இருந்து, வேடப்பட்டி, நுாலாத்துக்கோம்பை கிராமங்க-ளுக்கு தண்ணீர் வழங்க, ஊராட்சி நிர்வாகம் ஏற்-பாடு செய்தது. அதற்கு புது மாரியம்மன் கோவில் பகுதி விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதனால் புதுமாரியம்மன் கோவில் பகுதிக்கு மட்டும் குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் நேற்று காலை பனமரத்துப்பட்டி ஒன்றிய தனி அலுவலர் பி.டி.ஓ., கார்த்திக், கமி-ஷனர் பழனிசாமி, பொறியாளர்கள் உள்ளிட்ட பணியாளர்கள், புதுமாரியம்மன் கோவில் சென்-றனர்.

அங்கு வேடப்பட்டி, நுாலாத்துக்கோம்பைக்கு குடிநீர் வழங்க, ஆழ்துளை குழாய் கிணற்றில் இருந்து நீர் உந்து நிலையத்துக்கு, குழாய் அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். அங்கு வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்த விவசாயிகள், மக்களிடம், அதிகாரி கள் பேசி, சமாதானம் செய்தனர்.பின் நீர் உந்து நிலையத்தில் இருந்து வேடப்பட்டி,

நுாலாத்துக்கோம்பைக்கு குடிநீர்

வினியோகிக்கப்பட்டது.

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