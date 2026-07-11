பின்சீட்டில் அமர்வோரும் ஹெல்மெட் போட உத்தரவு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:23 AM
சேலம்; சேலம் மாவட்டத்தில், 2025 - 26ல், 3,733 சாலை விபத்துகள் பதிவாகி உள்ளன. அதில், 461 விபத்-துகள், இருசக்கர வாகனங்களால் நிகழ்ந்துள்ளன. அதில், 465 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மாவட்-டத்தின் மொத்த சாலை விபத்து உயிரிழப்பில் இது, 52 சதவீதம். இறந்தவர்களில், 40 சதவீத பேர், தலையில் ஏற்பட்ட காயத்தால் உயிரிழந்துள்-ளனர். ஹெல்மெட் அணியாததே, இதற்கு முக்-கிய காரணம்.
அதனால் இருசக்கர வாகனம் ஓட்டுவோர், பயண துாரம் குறைவாக இருந்தாலும், கட்டாயம் ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும். பின் இருக்-கையில் அமர்ந்து பயணிக்கும் பெண்கள், குழந்-தைகள் உள்பட அனைவரும் ஹெல்மெட் அணி-வதை வழக்கமாக கடைப்பிடிக்க வேண்டும். ஹெல்மெட் அணியாதவர்கள் மீது வழக்குப் பதிந்து, 1,000 ரூபாய் வரை அப-ராதம் விதிக்கப்படும். உயிர், குடும்ப நலன் பாது-காப்பது உங்கள் உரிமை. சாலை பாதுகாப்பு விதி-களை அனைவரும் முழுமையாக கடைப் பிடிக்க வேண்டும் என, கலெக்டர் இளம் பகவத் உத்தர-விட்டுள்ளார்.