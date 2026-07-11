போலீஸ் டைரி...

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:25 AM
சிறுமியை சீண்டியவருக்கு 'காப்பு'
சேலம்: சிவதாபுரத்தை சேர்ந்தவர் சச்சின், 35. அதே பகுதியில் உள்ள வீட்டில் தனியே இருந்த, 9 வயது சிறுமியை, பலாத்காரம் செய்ய முயன்றார். சிறுமி கூச்சலிட, அருகில் இருந்த-வர்கள் ஓடி வந்து, சிறுமியை மீட்டனர். பின் சிறு-மியின் பெற்றோர் புகார்படி, சேலம் டவுன் மகளிர் போலீசார், 'போக்சோ' சட்டத்தில் வழக்குப்பதிந்து சச்சினை நேற்று கைது செய்தனர்.
மண்டையை உடைத்தவர் கைதுசேலம்: இரும்பாலை பால்பண்ணையை சேர்ந்-தவர் ஏழுமலை, 65. இவரது இரு மகள்களும் இறந்துவிட்ட நிலையில்,
மனைவியும் கோபித்துக்கொண்டு சென்று-விட்டார். தனியே வசிக்கும் அவர், கடந்த, 5 இரவு, பால்பண்ணை பகுதியில் அமர்ந்திருந்தபோது, 'போதை'யில் வந்த ஒருவர், 'எதற்காக அழு-கிறாய்' என கேட்டார். பின் கட்டையால், ஏழு-மலை தலையில் தாக்கினார். அவருக்கு மண்டை உடைந்தது. மக்கள் அவரை மீட்டு, சேலம் அரசு மருத்துவ
மனையில் சேர்த்தனர். அவர் புகார்படி, இரும்-பாலை போலீசார் விசாரித்ததில், சத்யா நகரை சேர்ந்த சிவலிங்கம், 36, என தெரிந்தது. அவரை நேற்று போலீசார் கைது செய்தனர்.
8 ஆண்டுக்கு பின் சிக்கினார்சேலம்: கிச்சிப்பாளையம், கஸ்துாரிபாய் தெருவை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன், 28. இவர், 2018ல் வழிப்பறி வழக்கில் செவ்வாய்ப்பேட்டை போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். ஜாமினில் வந்த அவர், வழக்கு விசாரணைக்கு, சேலம் நீதி-மன்றத்தில் ஆஜராகாமல் இருந்தார். நீதிமன்றம், பிடிவாரன்ட் பிறப்பித்து உத்தரவிட்டது. நேற்று, வீடு அருகே இருந்த மணிகண்டனை, செவ்-வாய்ப்பேட்டை போலீசார் சுற்றிவளைத்து, 8 ஆண்டுக்கு பின் கைது செய்தனர்.
கே.டி.எம்., பைக் திருட்டுசேலம்: ராஜஸ்தானை சேர்ந்தவர் யோகேஷ் குமார் மீனா, 28. சேலம் அரசு மருத்துவம-னையில் உள்ள விடுதியில் தங்கி, முதுநிலை பயிற்சி மருத்துவராக பணிபுரிகிறார். கடந்த, 8 இரவு, அவரது கே.டி.எம்., பைக்கை, விடுதி வாகன நிறுத்தும் இடத்தில் நிறுத்தியிருந்தார். மறுநாள் பைக்கை காணவில்லை. அவர் புகார்-படி, சேலம் மருத்துவமனை போலீசார் விசாரிக்-கின்றனர்.
251 கிலோ புகையிலை பறிமுதல்சேலம்: அன்னதானப்பட்டி போலீசார், சீலநாயக்-கன்பட்டியில் நேற்று முன்தினம், ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது வந்த, 'ஜெஸ்ட்' காரை நிறுத்தும்படி, போலீசார், 'சைகை' காட்-டினர். சற்று முன்னதாக, காரை நிறுத்திய டிரைவர், இறங்கி தப்பி ஓடிவிட்டார். போலீசார், காரை சோதனை செய்தபோது, 4.50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், 251 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் இருந்ததால், பறிமுதல்
செய்தனர். விசாரணையில் தப்பி ஓடியவர், சீல-நாயக்கன்பட்டியை சேர்ந்த சித்தன்
என்பதை கண்டறிந்த போலீசார், அவரை தேடு-கின்றனர்.
விபத்தில் மாணவர் சாவுசேலம்: நாமக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் ஜீவா, 24. அங்குள்ள கல்லுாரியில் படித்து வந்தார். கடந்த, 5ல், சேலம், சூரமங்கலம் அருகே போடிநாயக்கன்பட்டிக்கு, 'டியோ' மொபட்டில் வந்தபோது, நிலை தடுமாறி விழுந்து படுகாயம் அடைந்தார். மக்கள் அவரை மீட்டு, சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் அவர் உயிரிழந்தார். சூரமங்கலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
மது விற்ற பெண் சுற்றிவளைப்புசேலம்: கிச்சிப்பாளையம் போலீசார் பச்சப்பட்-டியில் நேற்று ரோந்து சென்றனர். அப்போது விளையாட்டு மாரியம்மன் கோவில் அருகே உள்ள வீட்டின் அருகே, சட்ட விரோதமாக மது விற்பனையில் ஈடுபட்டிருந்த, அதே பகுதியை சேர்ந்த சுரேகா, 44, என்பவரை கைது செய்தனர்.
அவரிடம் இருந்து, 85 பாட்டில்களை பறிமுதல்
செய்தனர்.