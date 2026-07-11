2 கால்களும் செயலிழந்த நோயாளிக்கு தரண் மருத்துவமனையில் 'ஆப்பரேஷன்'
2 கால்களும் செயலிழந்த நோயாளிக்கு தரண் மருத்துவமனையில் 'ஆப்பரேஷன்'
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:27 AM
சேலம்; சேலம், சீலநாயக்கன்பட்டியை சேர்ந்த, 38 வயது-டைய நோயாளி, முதுகுத்தண்டு பிரச்னை, இரு கால்களும் செயலிழந்த நிலையில், அதே பகு-தியில் உள்ள தரண் மருத்துவமனை, எலும்பு மற்றும் மூட்டு அறுவை சிகிச்சை பிரிவுக்கு வந்தார்.
அவரை, மருத்துவ நிபுணர் அருண் கிரு-பாகரன் பரிசோதனை செய்ததில், ஏற்கனவே கால்களில் செய்யப்பட்ட அறுவை சிகிச்சையின்-போது வைக்கப்பட்டிருந்த உலோகத்தகட்டில் சீழ் தொற்று ஏற்பட்டது தெரிந்தது. உடனே அவரை, அவசர அறுவை சிகிச்சை பிரிவில் அனும-தித்தார்.தொடர்ந்து அருண் கிருபாகரன், நக்கீரன் அடங்-கிய மருத்துவ குழுவினர், தொற்று ஏற்பட்ட பகு-தியில் இருந்த பழைய பிளேட்டை அகற்றினர். தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கு மாற்றி, எலும்பு தொற்றை கட்டுப்படுத்த தகுந்த ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகள், போன் சிமென்ட் சிகிச்சை மூலம், தொற்றை படிப்படியாக குணப்படுத்தினர்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, சர்வதேச அளவில் புகழ் பெற்ற, 'இலிசரோவ்' எனும் அதிநவீன எலும்பு மறுசீரமைப்பு வளைய சிகிச்சை முறையை பயன்படுத்தி, காயங்கள் முழுமையாக ஆற வழி செய்யப்பட்டது. எலும்புகள் இயற்கையான முறையில் மீண்டும் கூடி பலம் பெறும்படி, இச்சி-கிச்சை வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதுகுறித்து தரண் குழும நிர்வாக இயக்குனர் தரணீஷ் கூறுகையில், ''மருத்துவர்கள் அருண் கிருபாகரன், நக்கீரன், மிகவும் துரிதமாக செயல்-பட்டு, இந்த அரிய சாதனையை நிகழ்த்தியுள்-ளனர்,'' என்றார்.